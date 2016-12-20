Международный арбитраж

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№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Самое важное)

Неверный вектор

С целью закрепления неотвратимости наказания за отдельные преступления против основ национальной, общественной безопасности и коррупционные преступления действующим Уголовным процессуальным кодексом (УПК) Украины установлена возможность осуществления специального судебного производства, то есть судебного рассмотрения уголовного производства в отсутствие обвиняемого.

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