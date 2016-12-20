Международный арбитраж

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№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Самое важное)

На толкование «неправосудного»

Пленум Верховного Суда Украины (ВСУ) на заседании 16 декабря с.г. пришел к выводу о нецелесообразности вносить конституционное представление о соответствии (конституционности) статьи 375 Уголовного кодекса (УК) Украины ряду норм Основного Закона. Как отметил Богдан Пошва, внесение конституционного представления инициировали перед Верховным Судом коллективы многих судов. По его словам, практика применения положений статьи 375 УК Украины показала, что не только предотвращение злоупотреблений отдельных судей и привлечение их к ответственности за такие деяния связаны с огромными трудностями, которые обусловлены нечеткой редакцией нормы части 1 статьи 375 УК Украины в части отсутствия однозначного определения понятия «неправосудное». Также отсутствует такое определение и в статье 62 Конституции Украины, что в свою очередь приводит к неоднозначному толкованию. Как отметил докладчик, единого подхода к толкованию этого понятия нет и у ученых. «Но сегодня каждый судья как носитель судебной власти стал потенциальным специальным субъектом преступления, предусмотренного этой нормой, и пребывает в состоянии правовой неопределенности и неуверенности относительно понимания оснований и пределов привлечения судьи к уголовной ответственности», — подчеркнул г-н Пошва.

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