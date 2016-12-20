Международный арбитраж

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Сменить порядок
Совет адвокатов Украины изменил порядок уплаты ежегодного взноса на реализацию адвокатского самоуправления в 2017 году
На протяжении двух дней — 15 и 16 декабря с.г. — Совет адвокатов Украины (САУ) рассмотрел ряд вопросов, связанных с ведением реестра адвокатов, уплатой взносов на обеспечение реализации адвокатского самоуправления в 2016 году и реализацией адвокатского самоуправления в регионах.
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