Международный арбитраж

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№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Самое важное)

РаВнообразие

Форум ААУ по уголовному праву и процессу стал местом встречи различных специалистов, в равной степени помогающих адвокатам выполнять свои функции

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



VI ежегодный зимний форум Ассоциации адвокатов Украины по уголовному праву и процессу позволил посмотреть на реформы с разных сторон, а также приобрести новые навыки для ежедневной практики.

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