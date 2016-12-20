Международный арбитраж

В фокусе: Энергетика
Сектор газа
«Мы всячески поддерживаем инициативу отказа Украины от импортного газа» — Роман Опимах, исполнительный директор АГКУ
О ситуации в сфере газодобычи, актуальных законодательных инициативах и условиях прихода новых инвесторов в отрасль «Юридической практике» рассказал Роман Опимах, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины.
— Ассоциация отметила первую годовщину. Что за это время было сделано?
— Год прошел достаточно активно. Начинать всегда очень сложно, но есть огромное желание, наработки, которые нужно систематизировать и найти доступные пути их реализации.
Все наши инициативы направлены на развитие газодобывающей отрасли. В Ассоциацию входят семь компаний, частных и государственных, их общая добыча составляет практически 90 % украинского газа. Идея об объединении возникла давно, но реализована была только в 2015 году, и основным катализатором стало высокое налоговое бремя на отрасль. Компании решили консолидироваться, чтобы совместно нарабатывать правила рынка с органами власти, делиться международными практиками, тенденциями: когда у нас подняли ренту (в два раза), мировые цены стремительно шли вниз и упали в два раза по сравнению с началом 2014 года. Мы называем эту ситуацию «идеальным» штормом для отрасли, маржинальность операций существенно сократилась, и средств, скажем так, на амбициозные проекты не осталось.
Мы всячески поддерживаем инициативу отказа Украины от импортного газа, понимаем, что это большое давление на национальную валюту, на кошелек каждого украинца. Вместе с тем стимулирование нефтегазовой отрасли — это очень сильный мультипликатор для экономики в целом, способный сгенерировать достаточно большое количество новых рабочих мест в различных отраслях.
— То есть вопросы налогообложения представляют сейчас больший интерес для отрасли по сравнению с регуляторными?
— Не совсем так. Мы понимаем, что залог успеха и реализации правительственных планов по увеличению добычи — в создании привлекательного инвестиционного климата. А ключевыми его составляющими как раз и будут налогообложение и регуляторный режим — все, что связано с выдачей разрешений и ведением производства. Но, безусловно, любой потенциальный инвестор в первую очередь посмотрит на уровень налогообложения.
— А насколько весомы для инвесторов другие факторы, такие как общестрановые риски, состояние судебной системы, уровень коррупции?
— Все это важно. И, естественно, оценивается при принятии решения об инвестировании. Есть игроки, которые уже проинвестировали значительные средства в проекты в газодобыче, они понимают, как работает рынок, и готовы к вызовам. Для них сложно просто свернуть бизнес и уйти. И они, безусловно, поддерживают все инициативы по улучшению условий ведения бизнеса. Прозрачность — критически важное условие для восстановления доверия между государством, обществом и бизнесом.
— Вы говорили о планах по увеличению газодобычи. Речь идет о традиционном газе или реанимации сланцевых проектов?
— На данном этапе все расчеты проводились лишь с учетом традиционного газа. Это связано как с ценовой конъюнктурой, так и с доступностью сервисных услуг: если у нас гидроразрыв пласта стоит в несколько раз дороже, чем в США, то добывать сланцевый газ становится довольного затратным процессом. А существующего на украинском рынке спроса недостаточно для того, чтобы сбить цену сейчас.
— Есть ли на уровне государства комплексное видение развития газодобывающей отрасли? Совпадают ли позиции правительства и бизнеса?
— Мы консолидированно поддерживаем правительственную программу «Концепция развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года». Она предусматривает рост добычи газа до 27 млрд м3 до 2020 года, в ней расписано, за счет каких мероприятий такой рост может быть достигнут и сколько необходимо вложить инвестиций. Для выполнения плана по добыче 27 млрд м3 газа нужно удвоить капитальные расходы, вкладывая ежегодно в среднем 1,3 млрд долл. США в течение четырех лет. Почти половина добычи будет обеспечена благодаря вводу новых скважин на новых и действующих месторождениях, а также интенсификации производства.
— Вы принимали участие в разработке этой программы?
— Да. Мы признательны правительству, что с нами как с представителями отрасли консультировались. Мы предоставляли Министерству энергетики и угольной промышленности информацию о планах компаний по бурению новых скважин в нынешних условиях и при стимулирующей налоговой политике: если налоги будут более привлекательными, то бурение скважин будет происходить намного интенсивнее. Бурить скважины на новых территориях (greenfield) всегда очень рискованно. Но уже действующие месторождения на Украине истощены. Чтобы сохранить уровень добычи газа в них, надо осваивать новые залежи, применять новые технологии и оборудование. А это не меньшие риски и расходы, поэтому справедливо снизить ренту на новые скважины независимо от стадии разработки месторождения.
— Газовый рынок традиционно называют заполитизированным. Имеет ли значение этот фактор для инвесторов?
— Наверное, каждый инвестор подходит к этому вопросу индивидуально. К сожалению, ряд международных игроков свернули свои проекты по разведке и добыче по разным причинам. В то же время на наш рынок вышли иностранные газотрейдеры. Это говорит о том, что газовый рынок развивается, интерес к нему есть.
Возвращаясь к предыдущему вопросу, я бы еще добавил, что недавно был принят за основу законопроект № 5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году», инициатором которого выступает Кабинет Министров Украины. Документ предусматривает изменения в налогообложении нефтегазодобывающей отрасли. Предполагается, что рента для природного газа, добываемого из скважин, на которых бурение началось после 1 января 2017 года, независимо от глубины залегания залежи, будет составлять 12 %. Это не касается природного газа, добытого при выполнении договоров о совместной деятельности. Во избежание потерь для бюджета был заимствован канадский опыт: стимулируются новые инвестиции, добыча из новых скважин. Это сохраняет существующую налоговую базу, а в дальнейшем позволит ее нарастить с интенсификацией добычи.
— Какие еще законодательные инициативы поддерживает Ассоциация?
— Из важных проектов отмечу законопроект № 3038, который касается децентрализации ренты. Предусматривается, что 5 % от 100 % ренты будет зачисляться в местные бюджеты всех уровней — территориальной общины, района, области. Это даст мотивацию людям работать с компаниями. Что сейчас зависит от местных властей? Они согласовывают разрешения на разработку участков и выделяют землю для этого. И без соответствующих стимулов это большая волокита, затратная в плане времени и денег. Яркий пример — Полтава: за 2016 год областные депутаты не дали ни одного согласования — 42 отказа. Если такая тенденция продолжится, то бурить там будет негде. А ведь Полтавская область — это почти 40 % добычи углеводородов в стране.
Не менее важен законопроект № 3096, который направлен на либерализацию земельных отношений и упрощение доступа к участкам, на которых будет происходить бурение.
Есть законопроекты, направленные на повышение прозрачности отрасли, например, открытие информации о платежах через платформу EITI (инициатива прозрачности добывающих отраслей). Среди стратегических инициатив отмечу также работу над обновлением Кодекса Украины о недрах. Все представители отрасли, думаю, будут очень признательны, если прогрессивно обновленный документ начнет наконец-то действовать.
— С какими вопросами газодобывающие компании преимущественно обращаются к юристам?
— Это, в частности, разработка законодательства относительно улучшения инвестиционного климата, о котором мы вели речь, сопровождение споров и сделок. Хотя сегодня мы приступили к изучению европейского механизма рассмотрения споров посредством Энергетического Сообщества.
— А как дела обстоят с трансфертом технологий? Какие юридические сложности могут здесь возникать?
— Компании время от времени сталкиваются с вопросами растаможивания ввезенного оборудования или временного его оформления. Иностранные сервисные компании подчеркивают, что такие риски есть, в связи с эти некоторые не решаются выходить на украинский рынок. Вторая проблема — это сертификация. Современное оборудование и технологии требуют дополнительной апробации и сертификации нашими институтами, хотя во всем мире они активно и широко используются уже много лет.
— Возможно ли достижение Украиной энергетической независимости за счет собственных ресурсов?
— Я убежден, что выйти на самообеспечение газом Украина способна к 2020 году. Необходимы два условия: энергоэффективность (потребление газа надо привести хотя бы к среднеевропейским показателям) и замещение импорта путем наращивания собственной добычи (а это преимущественно новые скважины). Более того, у нас есть богатая ресурсная база, которая в дальнейшем позволит Украине даже экспортировать газ.
(Беседовал Алексей НАСАДЮК,
«Юридическая практика»)
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: