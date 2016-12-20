Международный арбитраж

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В фокусе: Энергетика

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (В фокусе: Энергетика)

Сектор газа

«Мы всячески поддерживаем инициативу отказа Украины от импортного газа» — Роман Опимах, исполнительный директор АГКУ

Роман Опимах: «Стимулирование нефтегазовой отрасли — это очень сильный мультипликатор для экономики в целом, способный сгенерировать достаточно большое количество новых рабочих мест в различных отраслях»

О ситуации в сфере газодобычи, актуальных законодательных инициативах и условиях прихода новых инвесторов в отрасль «Юридической практике» рассказал Роман Опимах, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

— Ассоциация отметила первую годовщину. Что за это время было сделано?

— Год прошел достаточно активно. Начинать всегда очень сложно, но есть огромное желание, наработки, которые нужно систематизировать и найти доступные пути их реализации.

Все наши инициативы направлены на развитие газодобывающей отрасли. В Ассоциацию входят семь компаний, частных и государственных, их общая добыча составляет практически 90 % украинского газа. Идея об объединении возникла давно, но реализована была только в 2015 году, и основным катализатором стало высокое налоговое бремя на отрасль. Компании решили консолидироваться, чтобы совместно нарабатывать правила рынка с органами власти, делиться международными практиками, тенденциями: когда у нас подняли ренту (в два раза), мировые цены стремительно шли вниз и упали в два раза по сравнению с началом 2014 года. Мы называем эту ситуацию «идеальным» штормом для отрасли, маржинальность операций существенно сократилась, и средств, скажем так, на амбициозные проекты не осталось.

Мы всячески поддерживаем инициативу отказа Украины от импортного газа, понимаем, что это большое давление на национальную валюту, на кошелек каждого украинца. Вместе с тем стимулирование нефтегазовой отрасли — это очень сильный мультипликатор для экономики в целом, способный сгенерировать достаточно большое количество новых рабочих мест в различных отраслях.

— То есть вопросы налогообложения представляют сейчас больший интерес для отрасли по сравнению с регуляторными?

— Не совсем так. Мы понимаем, что залог успеха и реализации правительственных планов по увеличению добычи — в создании привлекательного инвестиционного климата. А ключевыми его составляющими как раз и будут налогообложение и регуляторный режим — все, что связано с выдачей разрешений и ведением производства. Но, безусловно, любой потенциальный инвестор в первую очередь посмотрит на уровень налогообложения.

— А насколько весомы для инвесторов другие факторы, такие как общестрановые риски, состояние судебной системы, уровень коррупции?

— Все это важно. И, естественно, оценивается при принятии решения об инвестировании. Есть игроки, которые уже проинвестировали значительные средства в проекты в газодобыче, они понимают, как работает рынок, и готовы к вызовам. Для них сложно просто свернуть бизнес и уйти. И они, безусловно, поддерживают все инициативы по улучшению условий ведения бизнеса. Прозрачность — критически важное условие для восстановления доверия между государством, обществом и бизнесом.

— Вы говорили о планах по увеличению газодобычи. Речь идет о традиционном газе или реанимации сланцевых проектов?

— На данном этапе все расчеты проводились лишь с учетом традиционного газа. Это связано как с ценовой конъюнктурой, так и с доступностью сервисных услуг: если у нас гидроразрыв пласта стоит в несколько раз дороже, чем в США, то добывать сланцевый газ становится довольного затратным процессом. А существующего на украинском рынке спроса недостаточно для того, чтобы сбить цену сейчас.

— Есть ли на уровне государства комплексное видение развития газодобывающей отрасли? Совпадают ли позиции правительства и бизнеса?

— Мы консолидированно поддерживаем правительственную программу «Концепция развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года». Она предусматривает рост добычи газа до 27 млрд м3 до 2020 года, в ней расписано, за счет каких мероприятий такой рост может быть достигнут и сколько необходимо вложить инвестиций. Для выполнения плана по добыче 27 млрд м3 газа нужно удвоить капитальные расходы, вкладывая ежегодно в среднем 1,3 млрд долл. США в течение четырех лет. Почти половина добычи будет обеспечена благодаря вводу новых скважин на новых и действующих месторождениях, а также интенсификации производства.

— Вы принимали участие в разработке этой программы?

— Да. Мы признательны правительству, что с нами как с представителями отрасли консультировались. Мы предоставляли Министерству энергетики и угольной промышленности информацию о планах компаний по бурению новых скважин в нынешних условиях и при стимулирующей налоговой политике: если налоги будут более при­влекательными, то бурение скважин будет происходить намного интенсивнее. Бурить скважины на новых территориях (greenfield) всегда очень рискованно. Но уже действующие месторождения на Украине истощены. Чтобы сохранить уровень добычи газа в них, надо осваивать новые залежи, применять новые технологии и оборудование. А это не меньшие риски и расходы, поэтому справедливо снизить ренту на новые скважины независимо от стадии разработки месторождения.

— Газовый рынок традиционно называют заполитизированным. Имеет ли значение этот фактор для инвесторов?

— Наверное, каждый инвестор подходит к этому вопросу индивидуально. К сожалению, ряд международных игроков свернули свои проекты по разведке и добыче по разным причинам. В то же время на наш рынок вышли иностранные газотрейдеры. Это говорит о том, что газовый рынок развивается, интерес к нему есть.

Возвращаясь к предыдущему вопросу, я бы еще добавил, что недавно был принят за основу законопроект № 5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году», инициатором которого выступает Кабинет Министров Украины. Документ предусматривает изменения в налогообложении нефтегазодобывающей отрасли. Предполагается, что рента для природного газа, добываемого из скважин, на которых бурение началось после 1 января 2017 года, независимо от глубины залегания залежи, будет составлять 12 %. Это не касается природного газа, добытого при выполнении договоров о совместной деятельности. Во избежание потерь для бюджета был заимствован канадский опыт: стимулируются новые инвестиции, добыча из новых скважин. Это сохраняет существующую налоговую базу, а в дальнейшем позволит ее нарастить с интенсификацией добычи.

— Какие еще законодательные инициативы поддерживает Ассоциация?

— Из важных проектов отмечу законопроект № 3038, который касается децентрализации ренты. Предусматривается, что 5 % от 100 % ренты будет зачисляться в местные бюджеты всех уровней — территориальной общины, района, области. Это даст мотивацию людям работать с компаниями. Что сейчас зависит от местных властей? Они согласовывают разрешения на разработку участков и выделяют землю для этого. И без соответствующих стимулов это большая волокита, затратная в плане времени и денег. Яркий пример — Полтава: за 2016 год областные депутаты не дали ни одного согласования — 42 отказа. Если такая тенденция продолжится, то бурить там будет негде. А ведь Полтавская область — это почти 40 % добычи углеводородов в стране.

Не менее важен законопроект № 3096, который направлен на либерализацию земельных отношений и упрощение доступа к участкам, на которых будет происходить бурение.

Есть законопроекты, направленные на повышение прозрачности отрасли, например, открытие информации о платежах через платформу EITI (инициатива прозрачности добывающих отраслей). Среди стратегических инициатив отмечу также работу над обновлением Кодекса Украины о недрах. Все представители отрасли, думаю, будут очень признательны, если прогрессивно обновленный документ начнет наконец-то действовать.

— С какими вопросами газодобывающие компании преимущественно обращаются к юристам?

— Это, в частности, разработка законодательства относительно улучшения инвестиционного климата, о котором мы вели речь, сопровождение споров и сделок. Хотя сегодня мы приступили к изучению европейского механизма рассмотрения споров посредством Энергетического Сообщества.

— А как дела обстоят с трансфертом технологий? Какие юридические сложности могут здесь возникать?

— Компании время от времени сталкиваются с вопросами растаможивания ввезенного оборудования или временного его оформления. Иностранные сервисные компании подчеркивают, что такие риски есть, в связи с эти некоторые не решаются выходить на украинский рынок. Вторая проблема — это сертификация. Современное оборудование и технологии требуют дополнительной апробации и сертификации нашими институтами, хотя во всем мире они активно и широко используются уже много лет.

— Возможно ли достижение Украиной энергетической независимости за счет собственных ресурсов?

— Я убежден, что выйти на самообеспечение газом Украина способна к 2020 году. Необходимы два условия: энергоэффективность (потребление газа надо привести хотя бы к среднеевропейским показателям) и замещение импорта путем наращивания собственной добычи (а это преимущественно новые скважины). Более того, у нас есть богатая ресурсная база, которая в дальнейшем позволит Украине даже экспортировать газ.

(Беседовал Алексей НАСАДЮК,

«Юридическая практика»)