Международный арбитраж

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Частная практика

№ 51 (991) Международный арбитражот 20/12/16 (Частная практика)

Уверенность в ССВЕ

Для ССВЕ не бывает малозначимых нарушений прав адвокатов, а потому каждый украинский адвокат может получить поддержку международного сообщества, рассказывает председатель Комитета по международным связям НААУ

Иван ГРЕЧКОВСКИЙ: «Переписка между европейскими партнерами и украинскими чиновниками ставит проблему нарушений наших профессиональных прав на международную повестку дня, прежде всего для Украины»

2 декабря с.г. Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) получила статус наблюдателя в Совете адвокатских и юридических сообществ Европы (ССВЕ) — самой крупной европейской организации адвокатов. Такой статус открывает новые перспективы для развития украинской адвокатуры и регулирования профессии согласно стандартам, по которым работают более миллиона адвокатов стран Европы. Какие возможности предоставляет интеграция в ­международное профессиональное сообщество, рассказал председатель Комитета по международным связям НААУ, руководитель Адвокатского бюро Гречковского, адвокат Иван Гречковский.

— Иван, в начале декабря ССВЕ предоставил украинской адвокатуре статус члена Совета. Что дает НААУ и украинским адвокатам такой статус?

— НААУ начала развивать международные связи уже после того, как утвердилась на национальном уровне как саморегулируемая профессиональная организация. Одна из задач НААУ — предоставлять адвокатам сервисы, которые помогали бы их профессиональному росту в современных условиях. В какой-то момент стало очевидно, что без интеграции в мировое адвокатское сообщество, без доступа к информации и инструментам международных профессиональных организаций выполнение функций НААУ не будет максимально эффективным.

Прежде всего речь идет о выполнении функций НААУ по защите прав адвокатов, что по объективным причинам сегодня стало приоритетом работы Ассоциации. Консолидированный голос в защиту прав профессии важен, но эффективный диалог с украинскими властями не был бы возможен без международной поддержки. Нам нужен рабочий, действенный инструментарий в ответ на нарушения прав защитников, и мы его наконец получили в полном объеме.

Из международных организаций в этом аспекте для Украины интересны Международная ассоциация юристов (International Bar Association, IBA) и ССВЕ. IBA сегодня больше ориентирована на развитие юридического бизнеса, а ССВЕ выступает единым голосом адвокатской профессии в Европе. Основанная в 1960-х годах как объединение адвокатур нескольких европейских стран сегодня организация эволюционировала во влиятельную силу, с которой считаются Совет Европы, институции ЕС, европейские суды. Например, при Совете Европы есть отдельные организации по вопросам прокуратуры и судов, но нет комитета по вопросам адвокатуры — это вотчина ССВЕ.

— Фактически ССВЕ можно назвать международным органом адвокатского самоуправления?

— В некотором роде да. Надо понимать, что в ССВЕ входят делегации, представляющие официальных регуляторов адвокатской профессии национального уровня. Соответственно, принимаемые на пленарных сессиях ССВЕ решения имплементируются этими национальными регуляторами в каждом государстве именно так, как было решено.

— НААУ пока не получила полного членства. Почему? И что дает статус наблюдателя?

— В ССВЕ есть несколько форматов участия, и для каждого выставлены критерии, среди которых — международный статус государства. Полноправным членом ССВЕ может стать адвокатура страны — участника Европейского экономического сообщества. Ассоциированное членство предусмотрено для стран — кандидатов на членство в Евросоюзе. Для остальных европейских стран доступен статус наблюдателя, в том числе и для Украины. Пока это максимум, и мы его достигли.

Право принимать решения в ССВЕ предоставляется исключительно полноправным членам, которые работают через свои представительства в Брюсселе и участвуют в формировании политики ЕС по вопросам развития адвокатской профессии. Все остальные по сути являются представителями своих стран в организации и не влияют на голосования. Естественно, адаптировать у себя лучшие европейские практики и правила никто не запрещает, и мы будем это делать на Украине усилиями НААУ и международного комитета. С момента принятия Украины в Совет Европы в 1995 году ССВЕ продвигал идею создания независимой профессиональной организации адвокатов, и сегодня он поддерживает развитие НААУ и реформы адвокатуры на Украине.

— Почему тогда нас долго — больше года — не принимали в ССВЕ?

— Я не думаю, что этот процесс можно назвать долгим. Решение о вступлении в ССВЕ принято съездом адвокатов Украины в июле 2015 года, в августе была подана заявка, и через год ССВЕ предоставил позитивный отчет о соответствии критериям. С момента подачи заявки мы не прекращали сотрудничество, а активно развивали контакты, проводили встречи на уровне руководства НААУ и ССВЕ, при этом европейская сторона продемонстрировала серьезную вовлеченность в процесс защиты прав адвокатов на Украине в течение 2015–2016 годов.

— Что дает отдельно взятому адвокату вступление НААУ в ССВЕ?

— Первое и основное — возможность получить защиту международного сообщества, если ваши адвокатские права грубо нарушены. Это не декларативная обеспокоенность, а реальный механизм, который работает для каждого члена НААУ. Ведь ССВЕ не обобщает нарушения, а фиксирует и проверяет каждый факт нарушений, чтобы потом требовать реакции на национальном уровне.

НААУ как организация будет получать системную поддержку ССВЕ по всем вопросам регулирования адвокатской профессии на Украине, анализировать, как эти вопросы решаются в других странах и в Европе в целом.

Кроме того, на последней встрече в Брюсселе обсуждались дополнительные направления работы с ССВЕ. Прежде всего мы подтвердили приглашение для руководства ССВЕ и Комитета РЕСО (отвечает за продвижение принципов верховенства права в странах Центральной и Восточной Европы) провести встречи в Киеве с руководством нашей страны, главами правоохранительных органов, адвокатами. Надеюсь, в начале 2017 года такой визит состоится.

— В этом году ССВЕ направлял на имя Президента три интервенционных письма, в том числе относительно расследований убийств адвокатов, но, похоже, они остались без особого внимания.

— Можно согласиться с тем, что в ответ на письма ССВЕ и ІВА мы не получили должной реакции от руководства Украины, но она несравнима с теми бюрократическими ответами, которые мы получаем на собственные обращения. Европейцам наши чиновники подают уже больше информации и пояснений, чем два стандартных абзаца вроде «НАБУ/ГПУ/МВД не усмотрели в действиях своих сотрудников нарушения прав адвокатов». Переписка между европейскими партнерами и украинскими чиновниками все-таки ставит проблему нарушения наших профессиональных прав на международную повестку дня, прежде всего перед руководством Украины.

Не по протоколу скажу, что в ходе обсуждения этой проблемы мы ощущаем и просто человеческую поддержку, понимание. Некоторые вопиющие случаи несправедливости по отношению к коллегам просто шокируют европейцев.

Думаю, ССВЕ не будет безразличным и к фактам агрессивных высказываний в адрес адвокатов, которые в телеэфире допустили Генеральный прокурор и главный военный прокурор. Мы уже проинформировали о двух этих ситуациях, аргументировали, в чем суть допущенных нарушений национального законодательства и практики Европейского суда по правам человека.

У ССВЕ есть понимание, что пока его обращениям украинские власти не уделяют достаточного внимания, однако он намерен продолжить эту практику.

— Помимо Комитета по международным связям у НААУ есть еще представительства в разных странах. Каковы их функции?

— Работа представительств и процесс их создания полностью прозрачны и открыты. Их полномочия, цели и принципы работы, порядок финансирования урегулированы специальным Положением, утвержденным Советом адвокатов Украины. Поэтому громкая критика этого направления работы абсолютно не обоснована. Важно знать, что представительства не имеют статуса юридических лиц, а потому не могут выступать как субъекты правоотношений ни на Украине, ни за рубежом. На практике представительства работают в офисах украинских адвокатов в других государствах или в офисах их коллег. Представительства выступают коммуникационной площадкой между украинскими адвокатами и их коллегами, согражданами, государственными органами, вузами, общественными организациями страны пребывания. Например, через представительства НААУ информация об адвокатуре Украины, отчеты и брошюры передаются официальным властям и адвокатурам других стран.

Через представительства НААУ обычные граждане могут получить консультации по правовой помощи в стране пребывания и по вопросам украинского законодательства. Кроме того, украинские адвокаты тоже могут получать поддержку за рубежом, обратившись в представительство.

Сейчас мы ведем переговоры, чтобы скоординировать деятельность нашего Комитета по международным связям и иностранных представительств с МИДом. На основании таких потенциальных договоренностей мы сможем создать более эффективный алгоритм предоставления правовой помощи украинцам за рубежом.

— Решение НААУ открыть новое представительство, как правило, ­вызывает возмущение части адвокатов: мол, кто-то пытается потратить адвокатские деньги.

— В очередной раз готов подтвердить, что вся международная деятельность НААУ осуществляется по принципу самофинансирования, то есть за счет адвокатов, которые ею занимаются. Ни копейки средств из взносов адвокатов на это не потрачено. Ни Комитетом по международным связям, ни представительствами. Скорее наоборот, отдельные адвокаты тратят свои деньги, чтобы представить украинскую адвокатуру за рубежом.

Каждый адвокат, имеющий желание и возможность открыть представительство НААУ за рубежом, может обратиться к Совету адвокатов Украины с такой инициативой. Мы заинтересованы в том, чтобы больше стран имели наши представительства, а в некоторых государствах есть объективная потребность в нескольких представительствах. НААУ развивается, мы перенимаем передовой опыт стран мира и принципиально заинтересованы расширять профессиональные контакты.

Взамен НААУ через представителей получает информацию об адвокатуре этой страны. Мы можем узнать, как там решаются те или иные проблемы профессии, как преодолевались трудности на этапе развития, и можем использовать эту информацию, чтобы стать действительно сильной профессиональной организацией не через 50–100–300 лет, а гораздо быстрее. Большинство проблем периода становления уже успешно разрешены в Европе и других странах мира, так зачем нам идти долгим путем?

— Международные организации очень много внимания уделяют будущему, в частности обучению молодежи. Что НААУ может предложить, ориентируясь на этот опыт, адвокатам, которые готовы развиваться, учиться новому?

— У НААУ есть четкое понимание необходимости работать с молодежью — как с молодыми адвокатами, так и со студентами. К сожалению, из программы обучения во многих вузах узнать, что такое адвокатура, фактически невозможно — предмет читается по устаревшей программе полуфакультативно.

Сейчас, когда НААУ проводит разнообразные мероприятия в разных областях Украины, в частности, в рамках повышения квалификации адвокатов, мы стараемся охватить и студенческую аудиторию. В наших планах — организовать в украинских вузах цикл ознакомительных встреч студентов с руководством НААУ, руководителями органов адвокатского самоуправления регионов.

Другое направление работы — стажировка для студентов. У НААУ есть возможности содействовать в организации студенческой практики как в органах адвокатского самоуправления, так и у адвокатов, в адвокатских объединениях и бюро. В этом направлении мы планируем организовывать также конкурсы на прохождение летней стажировки в офисах ведущих юридических фирм, в том числе международных, и у именитых адвокатов.

Все инициативы, которые направлены на работу с будущими юристами и молодыми адвокатами, мы объединим в проект UNBA Next Generation. Мы уже ведем переговоры с ведущими лекторами, которые будут в разных форматах обучать молодых адвокатов. Это могут быть курсы не по вопросам права как такового, а курсы, нацеленные на развитие навыков, необходимых современному успешному юристу. В ближайшее время мы анонсируем официальный старт проекта.

— Принятие украинской адвокатуры в ССВЕ и IBA что-то дает для молодых адвокатов?

— Это, безусловно, доступ к инструментам этих организаций.

Например, сегодня ССВЕ обеспокоен проблемой беженцев. В Греции на острове Лесбос организован центр, в котором юристы из разных стран могут в качестве волонтеров оказывать правовую помощь мигрантам. Украинские адвокаты, которые хотят расширить горизонты своих знаний, завести новые знакомства и попробовать себя в чем-то новом, могут также присоединиться к этой инициативе. Теперь, когда мы стали членами ССВЕ, будем получать информацию о подобных проектах и помогать украинским адвокатам принимать в них участие.

Кроме того, мы намерены развивать и двусторонние отношения с адвокатурами разных стран на предмет участия украинских адвокатов в стажировках и/или обучающих программах, проводимых адвокатскими сообществами стран Европы.

IBA ежегодно проводит конференции для молодых адвокатов из стран новых демократий. В прошлом году, когда такая конференция проходила в Вене, около десяти украинских адвокатов смогли принять участие в ее работе. И это ценный опыт. В этом году конференция проходила в Вашингтоне, потому IBA приглашала адвокатскую молодежь из стран Латинской Америки.

НААУ готова выступить коммуникационным центром в этом процессе, чтобы как можно больше украинских адвокатов получили доступ к современным знаниям и навыкам, необходимым для успеха в профессии.

(Беседовала Ирина ГОНЧАР,

«Юридическая практика»)